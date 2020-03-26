Онук легендарної російської співачки Алли Пугачової, син Володимира Преснякова і Крістіни Орбакайте, Микита Пресняков показав непристойний жест на камеру
Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На ньому Пресняков-молодший сидить навпочіпки в під'їзді і показує в камеру середній палець.
«Давайте всі дружно піднімемо середній палець і покажемо його цій невидимій бяці! Нас не зламати! Дотримуйтесь заходів безпеки! Бережіть себе і своїх близьких!», - написав артист.
За півгодини його пост зібрав понад 1600 лайків.
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«Дай Бог, щоб все швидко зійшло нанівець!!!», «З дому вигнали?», «Вже показали», «Правильно, Нікіто, треба всім світом цю бяку російським матом крити, авось і вірус здохне від нього)))», - пишуть користувачі мережі.
Цікаво, що скаже зоряна бабуся з приводу такої витівки онука.
Раніше ми писали, що Микита Пресняков поділився знімком зі своєю дружиною, 23-річною моделлю Оленою Красновою напередодні 8 березня. На фото Пресняков позує разом зі своєю коханою на тлі величезного букета квітів.
Як відомо, 28-річний спадкоємець зоряного сімейства пішов по стопах батька, матері і бабусі. Він співає, активно знімається в російському кіно. По суті, з такою сім'єю у нього просто не було вибору щодо майбутньої професії.
Нагадаємо, що спливло пікантне фото з весілля онука Пугачової: декольте нареченої і поза Галкіна вражають.
Як повідомляла Politeka, Пресняков прямо на людях показав, як любить молоду дружину, гарячі кадри: "Ух, яка пара!".
Також Politeka писала, що невістка Пугачової прямо на пляжі показала, чим спокусила онука примадонни: «без білизни ще краще».