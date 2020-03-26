Онук легендарної російської співачки Алли Пугачової, син Володимира Преснякова і Крістіни Орбакайте, Микита Пресняков показав непристойний жест на камеру

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На ньому Пресняков-молодший сидить навпочіпки в під'їзді і показує в камеру середній палець.

«Давайте всі дружно піднімемо середній палець і покажемо його цій невидимій бяці! Нас не зламати! Дотримуйтесь заходів безпеки! Бережіть себе і своїх близьких!», - написав артист.

За півгодини його пост зібрав понад 1600 лайків.

«Дай Бог, щоб все швидко зійшло нанівець!!!», «З дому вигнали?», «Вже показали», «Правильно, Нікіто, треба всім світом цю бяку російським матом крити, авось і вірус здохне від нього)))», - пишуть користувачі мережі.

Цікаво, що скаже зоряна бабуся з приводу такої витівки онука.

Раніше ми писали, що Микита Пресняков поділився знімком зі своєю дружиною, 23-річною моделлю Оленою Красновою напередодні 8 березня. На фото Пресняков позує разом зі своєю коханою на тлі величезного букета квітів.

Як відомо, 28-річний спадкоємець зоряного сімейства пішов по стопах батька, матері і бабусі. Він співає, активно знімається в російському кіно. По суті, з такою сім'єю у нього просто не було вибору щодо майбутньої професії.

Нагадаємо, що спливло пікантне фото з весілля онука Пугачової: декольте нареченої і поза Галкіна вражають.

Як повідомляла Politeka, Пресняков прямо на людях показав, як любить молоду дружину, гарячі кадри: "Ух, яка пара!".

Також Politeka писала, що невістка Пугачової прямо на пляжі показала, чим спокусила онука примадонни: «без білизни ще краще».