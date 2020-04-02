Дружина онука російської примадонни Алли Пугачової, Олена Краснова, порадувала гарячим знімком

Дівчина не тільки відома тим, що вийшла заміж за Микиту Преснякова, передає Politeka.net.

Олена Краснова - успішна модель, яка активно веде сторінку в Інстаграм. Зараз на зірку підписані понад 130 тисяч людей, які стежать за кар'єрою та особистим життям.

Так, на одному з останніх знімків світловолоса модель з'явилася в одній крихітній білій маєчці, спустивши з плечей верхній одяг.

Тканина майки натягнулася на пишних принадах Олени. Глибоке декольте дозволило насолодитися соковитим виглядом.

Тонкі бретельки ледь утримували груди зірки, і здається, ось-ось зісковзнуть з плечей.

Завершили образ моделі прикраси на шиї.

Невістка Пугачової дивилася в камеру, відкривши губи. На її обличчі - легкий макіяж

"Який серіал подивитися? Мені здається ми переглянули уже всі, що тільки можна ;( Враховуючи, що наш карантин проходить з користю, вчора навіть кліп зняли Микиті на телефон 😁 але серіали це святе) Ми зараз дивимося «Ти» , але мені поки не особливо заходить 🥺", - звернулася до підписників красуня.

За годину пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Розповідь служниці !!!! Або фільм Платформа🔥🔥🔥", "Красуня 😇😘", "Мені теж не зайшов, дуже дивний , я навіть не стала далі 2 або 3 серії дивитися", "Крутий серіал 11.22.63 💔 гармата. Але я б тільки на тебе і дивилася б аххаха💔", "обожнюю 😂❤️", "ейфорія, роки, мертвий для мене, статеве виховання, ранкове шоу,чорнобиль", "Роби дітей", "Хотіла написати просто "Погань", але подумали б, що я хейтер😂 Так називається серіал)", "Красива", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що невістка Пугачової прямо на пляжі показала, чим спокусила онука примадонни.

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