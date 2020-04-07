Російська актриса Христина Асмус дала інтерв'ю youtube-проекту, в якому відверто розповіла про своє життя і переживання

Інтерв'ю з'явилося на youtube-каналі PEOPLETALK TV, передає Politeka. Під час передачі актриса розповідала про зйомки в скандальному фільмі «Текст», відносини з чоловіком Гаріком Харламовим та різні проекти, у яких вона бере участь.

Також актриса зачепила тему зради. Вона зізналася, що в минулому році втратила найкращу подругу.

«У мене була дуже болюча історія. Я дружила з людиною 6 років і працювала з нею. Напевно це була моя помилка і проблема – я наділила її якостями, якими вона не хотіла, щоб я її наділяла. Її відносини обмежувалися роботою, а я стала дружити і пускати її в особистий простір», - розповідає Христина.

За її словами, вона «вчепилася» у свою подругу, тому що у неї в цілому мало справжніх друзів, і з батьками не дуже хороші відносини. Асмус заявила, що шукає проблему в собі.

«Мені дуже шкода. Мені було боляче. Останній раз мені так боляче було ніколи. Щоб через подругу… Я не могла працювати, їсти, спати. Я нескінченно ревіла. Я втратила настільки рідну людину. Це головна втрата минулого року», - зізналася актриса.

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