Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська поділилася кадрами з домашнього тренування

На свіжих кадрах зірка сцени постала перед камерою без макіяжу, в обтягуючому топіку і лосинах, а опублікувала всю цю красу виконавиця у своїх Instagram-сторіз, передає Politeka.net.

Поки в країні карантин і багато знаменитостей, як втім і люди, що не мають відношення до шоу-бізу, замкнені по домівках - режим тренувань залишається у багатьох колишнім. Так Слава вирішила похвалитись стрункою фігурою на біговій доріжці в темний час доби. Ймовірно, зірка влаштувала собі невелике нічне тренування аби зігнати всі за день "нажиті" калорії.

Відзначимо, що "руденька" з НеАнгелів в прекрасній формі і що її фани не змогли прокоментувати кадри, на яких Слава тренується й до того ж язика на камеру показує. Але раніше армія зоряного музколективу і Камінської зокрема зазначала, що співачка, як і її колега Вікторія Сміюха, неймовірні красуні і володарки просто неймовірних фігур.

Як відомо, Камінська разом зі своїми дітьми дотримується карантину. Про це вона щодня розповідає в соцмережах. Слава викладає різні кулінарні шедеври, на які раніше у артистки не завжди вистачало часу. Крім цього, співачка вигадує різні цікаві заняття для дітей.

Раніше ми писали, що Слава Камінська поділилася домашнім фото в білому халаті. Волосся у співачки було розпущене, а також вона забула вдягти спідню білизну. Артистка зізналася, що робила ліпосакцію, тому що деякий жир з її тіла неможливо прибрати за допомогою тренувань.

«Ви запитаєте навіщо? Щоб було менше жиру в важкодоступних місцях. Начебто, для цього її і роблять. Жирові пастки виявилися немаленькими», - зазначила співачка.

Як відомо, Слава також робила собі груди, чого ніколи не приховувала. Її колишній чоловік Едгар Камінський – пластичний хірург. Після розлучення він зізнався, що у Камінської була справжня залежність від пластики, вона хотіла постійно щось змінювати, а він говорив "ні".

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