Пластичний хірург, колишній чоловік зірки з групи "Неангели" Слави Камінської, Едгар, почав нові відносини

Відомо, що Слава і Едгар офіційно розлучилися в липні минулого року. Зараз пластичний хірург перебуває в інших відносинах з директором Жана Грицфельдта Ольгою Багатою.

Нещодавно в інтерв'ю каналу "Україна" нова кохана Едгара Камінського розповіла, як починалися стосунки, пише kp.ua.

За словами дівчини, знайомство відбулося на одному зі світських заходів в компанії спільних друзів. Вже на наступний день Ольга і Едгар з друзями пішли в кіно. Як зазначила Багата, рішення піти в кінотеатр було прийнято спонтанно. Саме там між новими знайомими спалахнула іскра.

Також Ольга розповіла детальніше про те, чим займається.

Працюючи директором Жана Грицфельдта, а також будучи співвласницею бренду, вона керує великими проектами, в тому числі марафоном, присвяченому дитячій благодійності. Як зазначила Багата зайнятися подібною справою її надихнув син. Таким чином, планується допомогти дітям-інвалідам.

Раніше ми писали,що Едгар Камінський стверджує - він став ініціатором розриву відносин зі Славою Камінською. За його словами, дівчина була страшенно ревнива, а також його не влаштовувало, що нібито вона надто захоплювалася пластичними операціями.

Слава Камінська повідомила, що причиною розлучення стало втручання батьків в їх особисте життя.

Нагадаємо, Ольга Багата розповіла, що перший крок у стосунках зробив саме хірург.

За словами жінки, Камінський завжди чинив, як справжній і гідний чоловік. Колишній чоловік Слави, завоював серце Ольги і робив все, щоб відносини розвивалися.

Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, чтпро Камінська здивувала нічними розвагами з дочкою

Також Politeka повідомляла, що Камінська приголомшила вагітним фото без білизни