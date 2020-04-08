Известная украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников пикантным видео

Как сообщает Politeka.net, ролик появился на официальном YouTube-канале звезды (что посмотреть, скрольте вниз).

В связи с карантином в Украине отменили все выступления вживую. Однако Настя Каменских нашла выход из положения и устроила атмосферный онлайн-концерт "NKарантинник" прямо в Instagram, а затем опубликовала полную запись на YouTube.

Знаменитость исполнила у пылающего камина "Это моя ночь", "Elefante", "Обіцяю" и другие свои популярные песни в необычном музыкальном оформлении. В этом ей помогли два мужчины, один играл на гитаре, а второй делал бит.

"Сегодня со мной два Макса, два очень крутых чувака", - отметила Настя Каменских.

Стоит обратить внимание, что Настя Каменских оделась по-домашнему: в белый халат, просторные штаны и обтягивающий черный топ (хорошо заметно, что под ним нет белья). Во время пения она танцевала и зажигательно трясла всеми частями тела.

Певица напомнила: нужно оставаться дома, чтобы не заразиться китайским вирусом. Она подчеркнула: сразу после карантина можно будет "жать ручки", ходить в кафе и целовать близких, а пока нужно потерпеть.

«Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Настроиться поможет музыка. Хочу, чтобы каждый ваш день на карантине был особенным. Я - дарю вам хорошее настроение и свои песни, вы - оставайтесь дома», - подчеркнула Настя Каменских.

Интернет пользователям очень понравился карантинный концерт, о чем они сообщили в комментариях:

"Настя, спасибо тебе огромное за то, что в такие скучные дни ты поддерживаешь и мотивируешь нас всех!❤️"; "Настя!!!!!!! Вы с Потапом всегда радуете нас Это так приятно заходить и видеть от вас поддержку Вы самые крутые ❤️❤️❤️ Буду петь с тобой каждый день!"; "После тренировки с Настей отлично будет потанцевать)".

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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