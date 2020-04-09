Украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк предстала в откровенном образе

Звезда ошеломила подписчиков своими сочными формами, пишет Politeka.net. На украинской знаменитости - короткий голубой топ с длинными рукавами, который она подняла и посветила упругой грудью.

Звезда была под топом в платье с глубоким декольте, которое едва скрывало аппетитные прелести.

На голове красотке - прическа из кос и красные заколки. Можно увидеть и дополняющие образ аксессуары.

"Принимаю солнечные ванны (где-то в своих мечтах)💃🏼🌤", - написала Соня, намекая на то, что находится на самоизоляции.

За день публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Почти Фрида!) брови красивее)", "Это же ещё с ТМПУ, испытания на верёвках, и тогда когда Дарынка маме звонила", "И сколько же этому фото?", "Шикарная кица💋", "Фрида, ты ли это?🤔", "Роскошная) это в Мексике🌷?)", "Ух какая, сочная 👌🏻", "Ты очень красивая, 🙌🌹а я на карантине досматриваю 2 сезон ТопМодельПоУкраински😘", "Какая красивая ❤️❤️", "Эх,душа красива😍😅", "🔥🔥🔥🔥🔥 Вы всегда такая разная 👍🏻", "Нереально 😍", "Огонь", "О божеее", "Однозначно один из самых крутых образов", - написали пользователи сети.

Напомним, Плакидюк позировала с приспущенной рубашке и облегающем платье, выставив напоказ роскошное тело.

«Итак, битва титанов: СЕРЫЕ ИЛИ КАРИЕ? Я всегда мечтала о серых (и зрячих), а вы? Кто-нибудь вообще мечтает о карих", - написала модель, поменяв цвет глаз на фото.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников:

«Вы очень красивая», «прекрасная», «бомба», «Восхитительная», «вот это роскошное тело».

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