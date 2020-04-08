Филипп Киркоров признался, какие чувства испытывает к Ани Лорак

Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram с украинской певицей Олей Поляковой.

«Я – фанат Монатика. Во-первых, он очень хороший парень, светлый. Настоящий артист. Я — человек, испытывающий жажду общения с талантливыми людьми. Есть у вас много артистов хороших, но Каролина (Ани Лорак) для меня номер один. Она буквально член семьи», — заявил король российской эстрады.

Отметим, многие поклонники давно замечали, что поведение киркорова с Лорак говорит о том, что они довольно близки.

Киркоров также рассказал, что хотел бы приехать в Украину, и очень сожалеет, что сейчас не имеет такой возвожности. При этом он уверн, что решить вопрос должен сам Владимир Зеленский.

"Достучаться до него (Владимира Зеленского) я и не пробовал, не привык просить. Я думаю, что он прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит и сделает шоу. Но если до сих пор он не протянул руку, понимая и зная, что одним из самых больших моих желаний сейчас было бы приехать в Украину, значит, на это есть причины. И напрашиваться я не буду», — заявил артист.

Напомним, Киркоров показал свою любимую женщину, теперь ясно, на кого похожа 8-летняя дочь певца.

Как сообщала Politeka, Полякова набросилась на Киркорова в прямом эфире, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Киркоров пошалил в кровати, лаская себя и охая на камеру, появилось видео.