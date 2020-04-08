Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", опубликовала очередное фото с отдыха

Звезда некоторое время назад отдыхала на Бали, откуда выкладывала яркие фото, пишет Politeka.net.

Вернувшись в Украину, артистка продолжила радовать своих подписчиков и опубликовала очередной яркий снимок.

Звезда в этот раз позировала на скале, откуда открывался райский вид на воду.

Распущенный белые волосы Сопонару развеивал ветер.

Красотка оперлась на руки, присев в коротких шортах на землю.

При этом можно заметить, что Ирина в черном топе, который выгодно подчеркнул ее изгибы, и дал полюбоваться тонкой талией.

"Я так и останусь твоей самой красивой мечтой💙", - подписала фото звезда.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Прочитала словами Вашей самой губатой героини", "Надеюсь мечта сбудется и я смогу тебя пофотографировать 😍🔥", "Круто! Мне б туда тоже...😍😍😍😍😍😍", "Классная природа и ты тоже🌹🌹🌹", "Красивая природа.Пусть сбываются все мечты и будьте здоровы и красивы.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Класс!!", "Да ну!))))", "Походу да🔥", "Красавица))))", "Нереально красивая🔥🔥🔥👍", "Вау", "Обожаю вас. А как вы попали в сериал" однажды под Полтавой "?", "Вот это" райский вид 😱😍 »,« Боже как хорошо ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍 " , "Красотка 😍😍😍❤️❤️❤️! Вид 👍👌🌊🌊🌊! "," А на каких уроках ты будешь еще сидеть? 😘😘😘😘😘😘 ",- написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару позировала в купальнике с принтом пальмы. Лиф обтянул сочные прелести звезды, подчеркнув все достоинства.

Сверху актриса надела, вероятно, халат с короткими рукавими, распахнув его.

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