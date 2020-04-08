50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, обескуражил новой выходкой

Как передает Politeka.net, Тарзан любит эпатировать публику, и на этот раз поделился свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в несколько неудобном положении.

Ради забавы Сергей Глушко (настоящее имя артиста) залез под куст, вырезанный в форме слона, при чем выглядывал из его "задней части" между толстых лап. Судя по довольному выражению лица, Тарзану вполне понравилась эта затея.

Многие предположили, что артист тронулся умом, сидя на карантине, раз вытворяет такое.

"Внимание!!!! Фото не для слабонервных!!!! А вы когда нибудь видели как рожают слоны?😃😃😃 #тарзан #тарзаншоу #карантинневтягость", - подписал кадры Глушко.

Поклонники моментально отреагировали бурными комментариями:

"Аккуратнее хобот может зашевелиться и случайно попасть в рот 😂"

"Кошмар. Взрослый дядя вроде😂"

"Прищемило😂"

"Демонстрация того, где мы сейчас все находимся .......😷"

"Бедный Тарзан. Совсем уже крыша поехала, всякие вещи вытворяет непонятные!"

"Ой Сергей вы с ума сходите😁"

Ранее мы сообщали, Тарзан поделился новыми кадрами со своего последнего, юбилейного, шоу. Танцор превзошел сам себя в номере со своей женой Наташей Королевой. Глушко выполнил акробатический трюк, "летая" над сценой. При этом он и его жена были будто бы "связаны" длинным полотном. В конце номера юбиляр страстно прижал к себе Наташу и поцеловал.

"Ох ты. А как Сергей смотрит на Наташу. Думаю, стоит молодому поколению учиться👍🔥"; "Боже как все 😍 красиво"; "Аполлон", - писали в комментариях.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать: "Серег, ты что...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».