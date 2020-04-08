Такого от звезды не ожидал никто!

Российский певец Влад Топалов устроил словесную перепалку с давней подругой у всех на глазах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Признавайтесь, уже все, что можно было перебрали, разобрали?» - говорится в сообщении.

Решила прокомментировать пост Топалова его давняя подруга Оля Лукьянова, спровоцировав неловкую ситуацию.

«А я уже ненавижу фильмы 😂 не знаю, когда снова смогу их смотреть 😂😂😂», - уточнила она.

В ответ на это Топалов рассказал девушке о таких «штуках», как книги.

«а ты слышала про такие штуки бумажные - «книги»? Реально прикольно бывает! Советую», - сказал он.

Сама девушка поспешила ретироваться: сказала, что взяла с собой на природу две, и уже их прочитала. А от электронных у нее якобы «болят глаза».

«я шучу, сестренка!!! Я не сомневаюсь, что ты много читаешь», - сказал Топалов.

Обратим внимание, что жена Топалова - украинская телеведущая Регина Тодоренко, никак не отреагировала на инцидент.

Как сообщалось ранее, телеведущая Регина Тодоренко не скучает на карантине. Соответствующая публикация появилась в ее личном Instagram.

В частности, она опубликовала видеоролик, на котором видно, как ее муж Влад Топалов занимается физическими упражнениями с маленьким сыном.

Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".

Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".

Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".