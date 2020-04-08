Российский певец Влад Топалов устроил словесную перепалку с давней подругой у всех на глазах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Признавайтесь, уже все, что можно было перебрали, разобрали?» - говорится в сообщении.
Решила прокомментировать пост Топалова его давняя подруга Оля Лукьянова, спровоцировав неловкую ситуацию.
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«А я уже ненавижу фильмы 😂 не знаю, когда снова смогу их смотреть 😂😂😂», - уточнила она.
В ответ на это Топалов рассказал девушке о таких «штуках», как книги.
«а ты слышала про такие штуки бумажные - «книги»? Реально прикольно бывает! Советую», - сказал он.
Сама девушка поспешила ретироваться: сказала, что взяла с собой на природу две, и уже их прочитала. А от электронных у нее якобы «болят глаза».
«я шучу, сестренка!!! Я не сомневаюсь, что ты много читаешь», - сказал Топалов.
Обратим внимание, что жена Топалова - украинская телеведущая Регина Тодоренко, никак не отреагировала на инцидент.
Как сообщалось ранее, телеведущая Регина Тодоренко не скучает на карантине. Соответствующая публикация появилась в ее личном Instagram.
В частности, она опубликовала видеоролик, на котором видно, как ее муж Влад Топалов занимается физическими упражнениями с маленьким сыном.
Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".
Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".
Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".