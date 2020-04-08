Популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая является ведущей «Танців з зірками», поразила естественной красотой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории…» - говорится в сообщении.

Далее Кухар рекомендует список книг, которые она и сама успела прочитать. Среди них::

Классика:

▫️Уильям Шекспир — «Укрощение строптивой»

▫️А. С. Пушкин — «Евгений Онегин»

▫️Жорж Санд — «Консуэло»

▫️Сомерсет Моэм — «Узорный покров» / «Театр»

📖Детективы:⠀

▫️Ю. Несбё — «Охотник за головами» / «Снеговик» / «Жажда» / «Не было печали»

▫️Джеки Коллинз — «Мир полон женатых мужчин» / «Рок-звезда» / «Голливудские дети»

📖Современная литература:

▫️Дэн Браун — «DaVinci code» / «Ангелы и Демоны» / «Инферно» / «Точка обмана»

▫️Борис Акунин — «Левиафан» / «Коронация, или Последний из романов»

▫️Ольга Фреймут — «Про любов» / «Этикет»

▫️Анастасия Игнатова — «Мама успеет всё»

▫️Анна Гавальда — «35 килограммов надежды»

📖Психология

▫️Книги по психологии Дейла Карнеги — «Как перестать беспокоиться и начать жить» / «Искусство публичной речи» /

▫️Вадим Зеланд — «Трансёрфинг реальности»

Обратим внимание, что поклонники Кухар написали не только о том, что читают, а и восхитились внешностью кумира.

«Такая милашка», «очень люблю», «Вы в танцах со звёздами вроде имеете образ строгой судьи, но так Вы очень добрая», «огонь вообще», - пишут они.

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