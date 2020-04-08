Популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая является ведущей «Танців з зірками», поразила естественной красотой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории…» - говорится в сообщении.
Далее Кухар рекомендует список книг, которые она и сама успела прочитать. Среди них::
Срочное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."
Срочное обращение Минздрава, новые платежки и антирекорд доллара – главное за ночь
Доктор Комаровский назвал крепкий напиток, который поможет во время эпидемии: "Можно использовать"
Врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: что известно в данную минуту, фото
Классика:
▫️Уильям Шекспир — «Укрощение строптивой»
▫️А. С. Пушкин — «Евгений Онегин»
▫️Жорж Санд — «Консуэло»
▫️Сомерсет Моэм — «Узорный покров» / «Театр»
📖Детективы:⠀
▫️Ю. Несбё — «Охотник за головами» / «Снеговик» / «Жажда» / «Не было печали»
▫️Джеки Коллинз — «Мир полон женатых мужчин» / «Рок-звезда» / «Голливудские дети»
📖Современная литература:
▫️Дэн Браун — «DaVinci code» / «Ангелы и Демоны» / «Инферно» / «Точка обмана»
▫️Борис Акунин — «Левиафан» / «Коронация, или Последний из романов»
▫️Ольга Фреймут — «Про любов» / «Этикет»
▫️Анастасия Игнатова — «Мама успеет всё»
▫️Анна Гавальда — «35 килограммов надежды»
📖Психология
▫️Книги по психологии Дейла Карнеги — «Как перестать беспокоиться и начать жить» / «Искусство публичной речи» /
▫️Вадим Зеланд — «Трансёрфинг реальности»
Обратим внимание, что поклонники Кухар написали не только о том, что читают, а и восхитились внешностью кумира.
«Такая милашка», «очень люблю», «Вы в танцах со звёздами вроде имеете образ строгой судьи, но так Вы очень добрая», «огонь вообще», - пишут они.
Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" показала, чем занимается с мужем в постели
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» показалась в распахнутом халатике
А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" в халатике показала, чем соблазнила звездного мужа