Популярная украинская певица Наталья Могилевская поразила помолодевшим видом, которым решила «встречать» весну
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«А на улице просыпается Природа...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в подъезде, сидя на ступеньках. В руках звезда держит красивый букет желтых тюльпанов. При этом ее поклонники обратили внимание на помолодевший вид кумира.
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«Вау, какая прелесть», «просто шикарная», «какая прекрасная девушка», «Сразу вспомнила Ваш клип-там было много тюльпанов и беззаботности...класс», «обожаю», «как всегда - милашка и прелесть», - пишут они.
Как сообщалось ранее, украинская певица Наталья Могилевская активно ведет страницу в Инстаграм и недавно опубликовала красивое селфи.
Звезда опубликовала снимок, сделанный в машине. Артистка показала себя крупным планом, закинув волнистые волосы набок.
Естественная красота Натальи была подчеркнута с помощью туши на ресницах. А также на лице выделялись брови. Нежно-розовый цвет губ дополнил образ.
Могилевская смотрела в камеру и улыбалась. Выглядела она шикарно.
Стоит отметить, что на певице была, по всей видимости, серая толстовка и черная безрукавка.
"Доброе утро всем! Как Вы? Рассказывайте, кто что делает. Какие меры безопасности применяете? Что поменялось в вашей жизни? Я сегодня пошла танцевать. Вдвоем, это не вдесятером все-таки...", - написала артистка.
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