Звезду просто не узнать!

Популярная украинская певица Наталья Могилевская поразила помолодевшим видом, которым решила «встречать» весну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«А на улице просыпается Природа...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в подъезде, сидя на ступеньках. В руках звезда держит красивый букет желтых тюльпанов. При этом ее поклонники обратили внимание на помолодевший вид кумира.

«Вау, какая прелесть», «просто шикарная», «какая прекрасная девушка», «Сразу вспомнила Ваш клип-там было много тюльпанов и беззаботности...класс», «обожаю», «как всегда - милашка и прелесть», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Наталья Могилевская активно ведет страницу в Инстаграм и недавно опубликовала красивое селфи.

Звезда опубликовала снимок, сделанный в машине. Артистка показала себя крупным планом, закинув волнистые волосы набок.

Естественная красота Натальи была подчеркнута с помощью туши на ресницах. А также на лице выделялись брови. Нежно-розовый цвет губ дополнил образ.

Могилевская смотрела в камеру и улыбалась. Выглядела она шикарно.

Стоит отметить, что на певице была, по всей видимости, серая толстовка и черная безрукавка.

"Доброе утро всем! Как Вы? Рассказывайте, кто что делает. Какие меры безопасности применяете? Что поменялось в вашей жизни? Я сегодня пошла танцевать. Вдвоем, это не вдесятером все-таки...", - написала артистка.

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