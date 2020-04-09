Людмила Балан подготовила сыну, молдавскому певцу и судье украинского проекта "Голос країни", Дану Балану сюрприз

Так, в воскресенье, 12 апреля, на телеканале "1+1" выйдет заключительный эпизод этапа «нокауты» шоу «Голос країни-10». За участие в прямых эфирах будут соревноваться члены команды Тины Кароль. Кроме них, на главную вокальную сцену страны выйдет мама звездного тренера Дана Балана Людмила (известная у себя на родине телеведущая и певица).

Женщина приехала в Украину, чтобы сделать сыну сюрприз, а также поддержать его на проекте. Во время эфира она исполнит украинскую народную песню «Горіла сосна, палала», которую поют молодоженам на свадьбе. Людмила призналась, что выбрала эту композицию неспроста - а на будущее для Тины и сына, которым уже долгое время приписывают страстный роман. Реакцию парочки можно будет посмотреть уже в это воскресенье. Ведь, как известно, они не опровергают, но и не подтверждают романтическую связь. При этом время от времени подливают масла в огонь своими выходками на публике: объятиями, откровенными танцами и даже ревностью к другим исполнителям.

Ранее мы сообщали, пользователи заметили, как сильно Тина похожа на мать Дана. В частности, фотоколлаж с обеими женщинами, размещенный в Инстаграм "Голоса", собрал множество комментариев.

«Тина красивее», «похожи только тем, что блондинки», «Реально немного похожы!!!», «А я давно твердила в комментах, Дан нашел будушую жену, очень схожею со своей мамой, скажу вам что не только внешне, но и душой, а также Людмила была ведущей детской песенной програмы,еще в начале 2000,если не раньше, и также сама поет. Вот только бы, им самим дойти до алтаря», - писали в соцсети.

Напомним, что в начале февраля в сеть слили фото Балана с прекрасной блондинкой, "влюблены".

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