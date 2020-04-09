Ему до сих пор тяжело

Российский певец и композитор Игорь Николаев выписался из больницы, где лечат людей с уханьским вирусом

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Николаев решил поблагодарить всех врачей, которые помогали ему и лечили от пневмонии.

«Огромное спасибо моим врачам Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь!», - написал Николаев.

По его словам, пневмония отступила, но возвращаться к нормальной жизни он планирует постепенно. Николаев призвал людей, которые сегодня болеют, не бодриться и не думать, что они полностью здоровы, как только серьезные симптомы болезни прошли. По мнению композитора, нужно аккуратно и постепенно готовится к полноценной жизни.

За несколько часов пост Николаева собрал более 36 тысяч лайков. Композитора поддержали десятки известных людей, которые пожелали своего коллеге здоровья. Николаева поздравили Ирина Дубцова, Владимир Кузьмин, Кристина Орбакайте, Александр Ревва, Жасмин, Анита Цой и другие.

«Игорь! Слава Богу, что всё хорошо! Очень переживали за тебя! Будь здоров, наш дорогой!», «Игорь!!! Здоровья!», «Прекрасная новость. Здоровья Вам и близким!», «С возвращением! Держись!!!», «Слава Богу, что всё наладилось! Все очень переживали за Вас! Будьте здоровы», - пишут друзья композитора.

Напомним, что Лайма Вайкуле и Пугачева подставили больного Николаева: "Игорек, какая ты старая ржавчина", фото.

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