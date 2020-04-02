Незважаючи на те, що російський композитор Ігор Ніколаєв знаходиться в лікарні, він не забуває про своїх друзів

Як повідомляє Рoliteka.net, 31 березня у своєму Інстаграм Ніколаєв опублікував серію фотографій з Лаймою Вайкуле, Аллою Пугачовою, Валерією і Володимиром Винокуром. Він привітав своїх друзів з днем народження, який вони відзначають в один день.

«Дорогі Лайма і Володя!!!! З днем народження вас! Ви ж кожен рік гуляли по черзі! Але в цьому році, я впевнений, у колі своїх самих близьких людей! Щастя і здоров'я Вам, кохані наші!», - написав Ніколаєв.

Як відомо, зараз Ніколаєв перебуває в лікарні. У нього була підозра на «уханьский» вірус, але тест виявився негативним. Шанувальники бурхливо відреагували на пост композитора. Одні побажали йому якнайшвидшого одужання, інші назвали «старою іржею». Шанувальники відзначили, що на тлі Лайми, Пугачової і Валерії артист виглядає досить старим. Таким чином, колеги буквально підставили Ніколаєва перед шанувальниками своїм молодим виглядом.

«Сказали карантин, а їм пофіг», «Мені так подобається ваша дружба і як ви ставитеся один до одного!», «Сидіть вдома, не заражайте людей», «Тусні не вистачає», «Які ж ви класні хлопці!!!», «На 5 знімку які Дівчатка!!!!! Між двох вогнів», «Ігорьок, яка ти стара іржа на тлі цих красунь», - пишуть користувачі мережі.

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