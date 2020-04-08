Проведений час в лікарні вплинув на композитора

Композитор Ігор Ніколаєв вирішив змінити імідж після виписки з лікарні

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Ігоря Ніколаєва днями виписали з лікарні після екстреної госпіталізації з підозрою на пневмонію.

Відомий композитор нарешті возз'єднався зі своїми рідними після того, як кілька днів провів у лікарняній палаті.

Дружина музиканта Юлія Проскурякова зняла на відео довгоочікуване повернення артиста додому. На відео, опублікованому в Instagram, видно, як Ігоря Ніколаєва обіймає його 4-річна дочка Вероніка.

"До нас приїхав, до нас приїхав... Тато Ігор, дорогий", – йдеться у підписі до ролика.

Але шанувальники найбільше звернули увагу на новий імідж Ігоря Ніколаєва: після виписки з лікарні він вирішив розлучитися зі своїми вусами.

"Ігор, де вуса?" - ошелешені шанувальниці.

Судячи з кадрів, Ігор Ніколаєв після серйозної хвороби став виглядати свіжіше і молодше.

Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що Ігор Ніколаєв був госпіталізований в лікарню з підозрою на підступний вірус.

"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Ніколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.

Але 30 березня Ігор Ніколаєв в своєму Instagram повідомив, що у нього не підтвердився фатальний діагноз після двох зроблених тестів.

Через час композитор опублікував відео з своєї палати. Відеоролик колишній коханий Наталки Корольової знімав під вірш, в якому закликав усіх любити світ і людей, а також прощати один одного.

А 6 квітня Ігор Ніколаєв в своєму Instagram похвалився, що його вже виписали з лікарні і він повернувся до своїх рідних.

Нагадаємо, що Наташа Корольова прикрасила себе до невпізнання і налякала виглядом: "Що за гуманоїд?".

Як повідомляла Politeka, з'явилося відео з палати, де лікарі рятують екс-коханого Наталки Корольової: "до сліз".

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