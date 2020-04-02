В мережі бурхливо обговорюють фото російської співачки Наташі Корольової в оточенні інших зірок. Кадр був зроблений під час застілля

Справа в тому, що артистка зробила радісний пост у своєму мікроблозі в Instagram як раз тоді, коли її колишнього чоловіка, композитора Ігоря Ніколаєва поклали в лікарню з підозрою на небезпечний вірус. Саме в той день Ніколаєв показав кадри з палати, сопровдивши відео хвилюючими віршами (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Вчинок співачки накликав на неї гнів користувачів. Корольовій довелося терміново виправдовуватися, пізніше вона підкоригувала пост, пояснивши ситуацію.

"p.s для фоловерів кому треба все розжовувати , це фото було зроблено рік тому !!! А сьогодні сидять всі вдома і випивають за Здоров'я іменинника в онлайні!!!", - повідомила зірка під фото вечірки з нагоди дня народження її сусіда, гумориста Володимира Винокура.

Тим не менш, не розібравшись, користувачі продовжують обговорювати фото, поливаючи брудом Корольову та її мати Людмилу Поривай, яка також була присутня на святі.

"Навіщо ви збираєтеся з тими, хто має сидіти вдома взагалі? Там кожен 2-ий з зони ризику 65+. Як вони взагалі посміли порушити указ Президента???? Заразитеся ж"

"Божеее..а що з обличчям у мами Наталки?😂"

"Оо, ще одним вдома не сидиться, всі святкують"

В цей час Ніколаєву в Instagram всі бажають міцного здоров'я.

"Якнайшвидшого одужання, маестро🌺"

"Зараз багато хто після цього кошмару по іншому подивляться на життя..... ❤️"

"Після всіх цих жахів у Вас народиться шедевр👏👏напишіть пісню, що все буде добре"

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