Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева появилась вместе со своим коллегой Позитивом в модных образах

В этот раз на фан-странице звезды были представлены сразу три модных наряда, в которых артисты появились во время работы над новой фотосессией. После того, как группа объявила о своем официальном распаде, каждая фотосессия - старая или новая - вызывает неизменный бурный восторг у многотысячной аудитории, пишет Politeka.

Так, три представленных и ранее не публикованных кадрах являются превью-фото к последним клипам группы. К примеру, сдержанные и стильные костюмы черного цвета с белыми рубашками и черными галстуками были использованы во время взрывного клипа "Дым", в котором звезды предстали в мрачной обстановке и спели на украинском языке.

А наряды, в которых звезды засветились на первом фото, были использованы в клипе "Мой парень лох", в котором Надя не только сверкнула фигурой в весьма смелой одежде, но еще и соблазнила собственного мужа, засветившись с ним во время поцелуев.

Все образы Алексея и Нади вызвали бурную реакцию поклонников, которые наперебой принялись массово комментировать и выбирать лучший из показанных нарядов. Такую же реакцию зачастую вызывали и фотосессии Потапа с Каменских, когда те еще состояли в одной группе.

Также до этого артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.

Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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