Знаменитая украинская певица Анна Седокова удивила откровениями, рассказав о проблемах в личной жизни из-за карантина

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы в домашней жизни с новым избранником Янисом Тиммой после длительного карантина. Звезда отметила, что в домашней одежде она не привлекательная и ей даже пришлось создать коллекцию домашней одежды, чтобы "освежить" отношения, пишет Рoliteka.net.

А сегодня Анна рассказала, как из-за длительного карантина она с Янисом страдает без работы и привычного уклада жизни. Певица осталась сЯнисом и детьми дома в изоляции и уже много недель вынуждена придумывать, чем занять активного спортсмена, деток и свое свободное без работы над музыкой время. Как оказалось, все далеко не так просто, как кажется:

«В самоизоляции и с любимыми сложно, я уж и не представляю, как с не любимыми. Наверное, хочется выть или прибить кого-то. Мы уже прошли 1001 стадию. Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли, пока не научились после них затыкаться.)

Для нас двоих работа была не то, что смысл жизни, а сама жизнь.

Все свои годы она была нашим спасением. То, что мы умеем делать и делаем 24/7. Вчера застала парня за... просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи.

Успокоила статья в Times, что не я одна такая. Что наш мозг просто запутался. Сбились настройки и системы. Мои точно ) Но я надеюсь, что все этот скоро закончится, а пока я пойду искать потерявшуюся себя в книгах и музыке и очень надеюсь, что за руку с тобой, Янис ❤️, - написала Анна под постом.

Ранее Анна заявила, что создает программу для собственного шоу, о котором мечтала многие годы. Несколько часов назад певица решила представить небольшой отрывок из интервью, отснятого в рамках шоу, но нарвалась на серьезную критику в сети.

Звезда решила рассказать подробности своего первого интервью и удивить стильным образом – короткий топ, едва прикрывающий грудь артистки не остался незамеченным поклонниками. Также пользователи не сдержали и весьма жестких слов в адрес Анны.

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