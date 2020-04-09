42-летняя российская ведущая Анфиса Чехова выставила архивное фото с подружкой и поделилась сумасшедшей идеей стать для нее свахой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимок со своей подругой стилисткой Марией Беловой в микроблоге в Инстаграм. Красотки предстали на одном из мероприятий в роскошных нарядах.

Чехова щеголяла в длинном платье черного цвета с мегаузкой юбкой, за что ее в соцсети окрестили "русалочкой", а также необычной ажурной отделкой на груди и рукавах. Ведущая собрала волосы в высокий хвост, раскинув локоны на плечах, а также нанесла макияж с акцентом на глаза.

Ее подружка предстала в сдержанном брючном костюме, но при этом с пикантной изюминкой - глубоким декольте.

Анфиса рассказала об идее, которая пришла ей в голову на карантине. Она решила помочь одинокой подружке найти своего "единственного" в режиме онлайн.

"Друзья, я наконец, решилась запустить «Бюро знакомств в Пандемии»☺️

Я понимаю, как грустно сейчас, на домашнем карантине тем, кто не успел до этой Пандемии обзавестись парой... И то что я действительно умею - это разбираться в людях и устраивать их личную жизнь. Не стану называть себя Свахой или Сводней🤦🏻‍♀️ уф, мне ужасно не нравятся эти определения😬Пусть я буду «КупиДонья»☺️ Итак, с этого дня в прямом эфире я буду соединять одинокие Сердца☺️ И начну я со своей любимой подруги и талантливой стилистки Марии Беловой", - поделилась Чехова.

Пользователи моментально кинулись обсуждать пост ведущей. Многие остались в восторге от ее идеи:

"Идея супер 🔥 ждём эфир"

"Отличная идея. Будет наверняка весело и конечно не всерьез. Я представляю какой контингент мужиков выползет из своих нор попретендовать на такую красотку. Надо не пропустить"

"Класс, у тебя легкая рука 👍🏻❤️"

"Анфиса, какая вы молодец! Идея🔥интересно не застесняются ли мужчины?"

"Красотки 🌻Анфиса не делайте больше такую прическу,так ходят все ДУРЫ из дома2"

"Анфиса,в черном платье как русалочка)))"

"Переплюнула подружку!"

Напомним, что бессовестная Анфиса Чехова посветила внушительным декольте прямо в камеру: "Сумасшедшая".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова показала свои нереальные формы в пикантных позах: "Просто конфетка".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова еле уместила пышные прелести в лифчике: «Горячая, как самса после микроволновки».