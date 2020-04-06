Зірка серіалу «Свати», актриса Анна Кошмал вразила новим романтичним образом

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку Анна стоїть в ніжній романтичній сукні в квітах. Її волосся розвивається і лягає на плечі. Дівчині зробили ніжний мейк, завдяки чому вона виглядає фантастично.

Варто відзначити, що Анна дещо змінила імідж. Останнім часом всі її фотосесії досить відверті. Зірка часто не одягає білизну під сукні, відмовляється від яскравого макіяжу. Цього разу актриса перевершила себе.

Під постом Кошмал закликала своїх прихильників ділитися улюбленими книгами і розповідати, чому саме ця книга їм дорога. Фанати із задоволенням приєдналися до обговорення книг, але знайшлися й ті, хто залишив безліч компліментів під постом зірки.

«Така позитивна, прямо сонячний промінчик», «Обожнюю тебе», «Дуже красива», «Ти супер», «Мила», «Ти найкрутіша на всьому світі! Я дуже люблю тебе», «Нереальна», «Ти крута», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 25-річна Кошмал поділилася архівним знімком зі своєї подорожі в Барселону. На фото дівчина позує в легкому білому платті, що розвивається на вітрі. Кошмал спирається на огорожу і задумливо дивиться в далечінь.

Нагадаємо, що Анна Кошмал зі "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає слів".

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