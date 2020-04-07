Російська актриса Людмила Артем'єва продовжує підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, зірка серіалу "Свати" опублікувала у своєму особистому Instagram нове фото.

На опублікованому знімку Людмила Артем'єва постала перед шанувальниками в "пошарпаному" вигляді.

"В одній розумній книжці я прочитала, що страх – це відсутність інформації. Ось так, просто і влучно. Ми ж народжені вільними. Діти це нам яскраво демонструють. Потім вже життя заганяє нас в якісь рамки", - підписала російська актриса фото в Instagram.

Але фанатів не збентежив зовнішній вигляд зірки. Навпаки, прихильники залишили безліч схвальних коментарів про те, що Людмила Артем'єва чудово виглядає для свого віку.

"Просто чудова жінка", "Обожнюю Вас. Ви символизируете справжню Жінку. Ваш гумор, легке гримасничество надає пікантності вашому образу", "Як вам вдається завжди виглядати відмінно?", "Ви знаєте, я з Вами згодна, є таке, але борюся, розумію вік, але якщо треба , даю відсіч, хоча начебто все терпимо!!", "Яка гарна!", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що Людмила Артем'єва розкрила правду про героїню і показала себе в житті. Зокрема, артистка поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram.

"Ольга Миколаївна, насправді, з кожним сезоном серіалу для мене загадка. Що це за жінка така? Що крутить, мутить, крутить — приголомшливо!", - написала вона.

Шанувальники повністю погодилися зі словами свого кумира і в черговий раз почали захоплюватися акторським талантом Артем'євої. Деяких її пост обнадіяв, що, можливо, актриса повернеться до серіал.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.