Известная украинская певица MARUV показала, как развлекается по вечерам, устраивая пикантные танцы

Не так давно Анна огорошила сеть неожиданной сменой имиджа, превратившись из дерзкой Мальвины с короткими ярко-синими волосами в опасную брюнетку с мини-каре и челкой. Долгое время звезда хвасталась новым стилем и даже появлялась на публике с накладными прядями, чтобы заплетать длинные косы яркого цвета. Похоже, ей это надоело и звезда решила вернуть натуральный оттенок своих волос. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, в этот раз в разделе Стори звезда решила показать, как веселится в коротеньком черном платье с новым цветом волос и весело вытанцевывает перед камерой в аккуратной обуви с массивной подошвой. Также видно, что Анна с удовольсвием демонстрирует танцевальные движения без лишней скованности.

Также в Инстаграм на основной странице звезла представила ролик с преображением. На кадрах Корсун позирует в пижаме, а также с синими косичками, которые она добавила на волосы. Анна покрасилась на камеру, а после этого прыгнула в постель леопардового цвета. MARUV в этот момент сменила одежду на юбку и блузку в горошек и пошла выбрасывать мусор в мусоропровод.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Главное санитайзером в камеру попшикала - теперь нас никакой вирус-шмирус не возьмет", "Руками взялась за ручку мусорки ,а потом посылая воздушный поцелуй ,тронула свою оральную зону", "Синие косички кстати шикарные, очень тебе идут", "Накраситься чтобы вынести мусор...в мусоропровод подъезда", "А где маска и перчатки! Следующий ролик надо и это!;))", "Блин, перчатки не надела и поцелуй на нас воздушный отправила, вот хулиганка".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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