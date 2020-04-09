25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, которой особую популярность принесла роль в сериале "Сваты", покорила нежным фото тысячи фанатов

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе. На Ане зеленый худи, при чем актриса даже натянула на голову капюшон. Кроме того Аня решила не краситься ради селфи. И тем не менее, кадр вышел по-весеннему нежным и чувственным - естественная красота девушки не нуждается в дополнительных деталях.

Кошмал распустила волосы и дотронулась рукой до лба. На ее лице играла легкая улыбка, а этот взгляд "с чертиками" способен растрогать даже самых черствых.

"Солнечные дни", - лаконично подписала фото звезда.

За несколько часов пост Ани собрал более 20 000 "лайков". Многие спрашивают, когда же они увидят очередной сезон "Сватов" с ее участием в роли Жени Ковалевой.

"Женёк🔥🔥"

"красотка ❤️😍🥴"

"Как всегда очаровательная!🤩"

"Ты такая красивая и талантливая актриса 🎭"

"❤️ Как ты делаешь такие крутые фото?"

"даже без макияжа вы просто красотка❤️"

"Когда уже новый сезон Сватов 7?????"

Ранее мы сообщали, Кошмал опубликовала фото, на котором предстала в нежно-голубом платье. На студийном кадре улыбающаяся Аня застыла в движении, ухватившись руками за юбку. Девушка немного подкрутила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза, придав романтичности своему образу.

«Такая позитивная, прямо солнечный лучик», «Обожаю тебя», «Очень красивая», «Ты супер», «Милая», «Ты самая крутая на всём свете! Я очень люблю тебя», «Нереальна», «Ты крутая», - писали в комментариях.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал залезла в ванну и потрясла природной красотой: "Это такое чудо!".