46-річний український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, збентежив інтимним зізнанням

Як передає Politeka.net, Данилко поділився відвертим спогадом в інтерв'ю, коли він різко відчув свою самотність. Саме в той момент, за словами артиста, він зрозумів, що у нього ніколи не буде традиційної сім'ї. Відео опублікували в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Я пам'ятаю, одна дівчинка закохалася в хлопчика, скажімо так... І я допоміг їм познайомитися... І ось всі були по парах, і ми вирішили вночі... пам'ятаю сніг йде, останній тролейбус... і ось вони всі йдуть попереду, а я йду ззаду... і я зрозумів, що у мене цього ніколи не буде. Давай поплачемо", - поділився своїми особистими переживаннями Данилко.

Зізнання артиста викликало бурю емоцій у користувачів, думки яких розділилися. Одні шкодують Андрія Михайловича, інші вважають, що немає нічого страшного в самотності й поважають його вибір.

"він закоханий в когось, не уточнив кого, але спільного проживання не представляє"

"Чому ж відразу гей, просто не знайшов чоловік свою половинку, та й усе своє життя присвятив творчості, сцені, глядачам. Ну така доля, за успіх така, мабуть, ціна😔"

"Шалено самотній! Шкода!"

"Йому бороду і небагато б мужності, мужичок би став"

"Добігаються до 50 років , потім сім'ю будують. Скільки їх у цій "богемі"

"Чому самотність сприймають як -погано 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️..."

"Чому у багатьох спрацьовує реакція-"самотній,значить весь в комплексах,тому шкода"?Йому так зручно!!!Так комфортно!!!Це ЙОГО рішення!"

"не можна себе програмувати на те що в тебе ніколи не буде".

Раніше ми повідомляли, колишня колега Данилка по популярному на початку нульових "СВ-шоу" Радміла Щеголева, відома як Геля, розповіла, як їй працювалося із зіркою.

Потрапивши в проект до Данилка, актрису чекала виснажена робота. За її словами, іноді за місяць вони давали по 25 концертів, до яких додавалися ще й приватні корпоративи. Це негативно позначилося на її здоров'ї.

"І я потім через три роки захворіла так непогано. Моїх енергетичних запасів не вистачило, тому я дивуюся, як Андрій досі ще живий", - поділилася Щеголева.

Нагадаємо, Данилко видав правду про повернення Сердючки на Євробачення.

Як повідомляла Politeka, Данилко перервав мовчання і видав правду про "помсту" за Росію.

Також Politeka писала, що Данилко не стримався і накинувся на Ніцой після її образ.