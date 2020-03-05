46-річний український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, збентежив інтимним зізнанням
Як передає Politeka.net, Данилко поділився відвертим спогадом в інтерв'ю, коли він різко відчув свою самотність. Саме в той момент, за словами артиста, він зрозумів, що у нього ніколи не буде традиційної сім'ї. Відео опублікували в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Я пам'ятаю, одна дівчинка закохалася в хлопчика, скажімо так... І я допоміг їм познайомитися... І ось всі були по парах, і ми вирішили вночі... пам'ятаю сніг йде, останній тролейбус... і ось вони всі йдуть попереду, а я йду ззаду... і я зрозумів, що у мене цього ніколи не буде. Давай поплачемо", - поділився своїми особистими переживаннями Данилко.
Зізнання артиста викликало бурю емоцій у користувачів, думки яких розділилися. Одні шкодують Андрія Михайловича, інші вважають, що немає нічого страшного в самотності й поважають його вибір.
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"він закоханий в когось, не уточнив кого, але спільного проживання не представляє"
"Чому ж відразу гей, просто не знайшов чоловік свою половинку, та й усе своє життя присвятив творчості, сцені, глядачам. Ну така доля, за успіх така, мабуть, ціна😔"
"Шалено самотній! Шкода!"
"Йому бороду і небагато б мужності, мужичок би став"
"Добігаються до 50 років , потім сім'ю будують. Скільки їх у цій "богемі"
"Чому самотність сприймають як -погано 🤦🏻♀️🤷🏻♀️..."
"Чому у багатьох спрацьовує реакція-"самотній,значить весь в комплексах,тому шкода"?Йому так зручно!!!Так комфортно!!!Це ЙОГО рішення!"
"не можна себе програмувати на те що в тебе ніколи не буде".
Раніше ми повідомляли, колишня колега Данилка по популярному на початку нульових "СВ-шоу" Радміла Щеголева, відома як Геля, розповіла, як їй працювалося із зіркою.
Потрапивши в проект до Данилка, актрису чекала виснажена робота. За її словами, іноді за місяць вони давали по 25 концертів, до яких додавалися ще й приватні корпоративи. Це негативно позначилося на її здоров'ї.
"І я потім через три роки захворіла так непогано. Моїх енергетичних запасів не вистачило, тому я дивуюся, як Андрій досі ще живий", - поділилася Щеголева.
Нагадаємо, Данилко видав правду про повернення Сердючки на Євробачення.
Як повідомляла Politeka, Данилко перервав мовчання і видав правду про "помсту" за Росію.
Також Politeka писала, що Данилко не стримався і накинувся на Ніцой після її образ.