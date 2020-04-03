Все сталося під час інтерв'ю

Український артист Андрій Данилко, який виступає в ролі ексцентричної співачки Вєрки Сердючки, нещодавно дав інтерв'ю, в якому проговорився про цікаве

Ведучий Слава Дьомін під час своєї програми "СЛАВА+" зумів дізнатися правду про роман з актрисою Інною Білоконь, яка виступає в ролі мами Вєрки Сердючки, пише Рoliteka.net.

Ведучий зіграв з співбесідником в гру: "Збреши мені". За правилами, співак повинен був збрехати Дьоміну.

Так, на питання про більш близькі відносини між Данилком і Білокінь, перший раптом відповів: "Ні", а далі зі сміхом додав: "Ось це я ляпнув, звичайно".

Таким чином, Андрій Данилко, сам того не бажаючи, проговорився.

Варто відзначити, фанати давно приписують двом артистам роман, хоча і Інна Білоконь заміжня.

Тільки для деяких людей фото, поширені в інтернеті, як би натякають, що тут не все так чисто.

Нагадаємо, Інна Білоконь днями відзначила своє 52-річчя.

Також вона опублікувала фотоколаж, на якому постала в трьох образах - при чому кожен абсолютно не схожий на попередній.

На першому фото: у світлому пальто, білій шапці, за кермом машини. На другому: позує, "сховавшись" за тантамарескою у вигляді ковбоя. На третьому: кривляється в лісопосадці, зобразивши жах на обличчі.

Раніше повідомлялося, що Андрій Данилко поділився фотографіями на офіційній сторінці Сердючки в Instagram.

Знімки були зроблені за лаштунками концерту в німецькому Штутгарті. На фото Сердючка позує з хлопцем і дівчиною в українських національних костюмах. При цьому у хлопця на голові заячі вуха.

Вєрка ж постала в традиційному для себе вбранні з народними мотивами і величезною зіркою на голові.

Нагадаємо, Данилко чесно зізнався, чому в нього ніколи не було сім'ї.

Як повідомляла Politeka, "немая" дівчина Вєрки Сердючки раптово заговорила і видала всю правду про зірку.

Також Politeka писала, що продюсер вперше видав правду про "страшний діагноз" Андрія Данилка.