Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками соблазнительным фото

Свежий снимок танцовщица опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Шоптенко стоит в комбинезоне с глубоким вырезом. Алена смотрит в кадр, а ее волосы развиваются. Несмотря на то, что практически все тело девушки закрыто одеждой, от фото так и веет женской энергией, от него невозможно оторвать глаз.

«Сегодня уже четверг, а это значит, что завтра у нас с вами традиционный онлайн танцевальный урок. По многочисленным просьбам будем разбирать дерзкий танец ча-ча. У этого танца, кстати, много общего с румбой, которую мы с вами танцевали в прошлую пятницу», - написала Шоптенко, которая во время карантина учит подписчиков танцевать онлайн.

Алена предложила поклонникам выбрать трек, под который они будут танцевать ча чу. Большинство фанатов выступили за песни Монатика. За шесть часов пост Шоптенко собрал почти четыре тысячи лайкков.

«Дааа, ура ча-ча-ча», «Алена ты красавица на фото!», «Ура! Мой любимый танец Классный образ! Очень красивая!», «Очень красивы. Счастья и здоровья вам», - пишут пользователи сети.

Алена Шоптенко, как известно, бессменная участница проекта «Танцы со звездами».

Напомним, что Алена Шоптенко из "Танців з зірками" посветила достоинствами в пикантной позе: "Ты ангел".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко поразила сходством с мамой, яркое фото: "Копия".

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко сверкнула роскошным телом в кружевах и коже: "Не оторваться".