Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала новый пикантный наряд в Инстаграм
На фото Даша позирует в красном платье с приличным декольте. Волосы у нее в этот раз были собраны в хвост. Трегубова стояла возле арки из узоров. На фоне можно увидеть несколько окон. Кадр получился довольно светлым. Об этом пишет Politeka.
"В пятницу в 17.00 шестой инстаэфир #дашачитает карантин эдишн, где я читаю стихи, которые вы мне присылаете.
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Костенко, Цветаева, Издык, Полозкова и ещё много прекрасного. Пишите, какие стихи хотите услышать в моих прямых эфирах".
Фанаты успели поставить 500 лайков и написали несколько комментариев:
"Полозкова «если искать врага - обретаешь его в любом»", "Ирина Астахова "Тебя хоть там любят", "Полозкова «это мир заменяемых»", "Эдуард Асадов "Чудачка", "Бернард пишет Эстер" Полозковой. И еще её же "... кто-то помнит нас вместе, ради такого кадра ничего-ничего-ничего не жаль...", "Как всегда- красный и страстный - ваш!!!".
Сообщалось, что телеведущая и актриса Дарья Трегубова, которая ведет песенный конкурс «Х-фактор», показалась перед поклонниками в кружевном боди.
«Кино в полнолуние. Безумный Пьеро Годара или Сияние Кубрика?)» - говорится в сообщении.
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