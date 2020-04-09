Известный украинский актер Евгений Кошевой неоднократно был заснят в странном виде и фото сразу становились вирусными

На первом фото Кошевой скривил лицо, улыбался и пальцем придавил нос. Рядом стояла жена Ксения, которая смеялась от души. Актер был в белой рубашке, а супруга в черном платье с опущенными бретельками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Кошевой позировал уже в наряде Святого Николая. У него была довольно правдоподобная борода и усы. А вот голова оставалась не покрыта волосами.

На третьем фото Евгений выпучил глаза и высунул язык, который максимально выпрямил. Рядом была его супруга Ксения, которая также показала язык и подмигнула на фото. Кошевой был в белой футболке и черной рубашке.

Ранее мы сообщали, что друг президента Украины Владимира Зеленского, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сегодня, 7 апреля отмечает свой день рождения.

Сегодня "Лысому" из "Квартала 95" исполняется 37 лет, в связи с этим событием, мы решили напомнить украинцам, как он выглядел 20 лет назад в начале своей карьеры.

Евгений Кошевой родился в поселке Ковшаровка в Харьковской области 7 апреля 1983 года, но в 1989-м семья переехала в Алчевск Луганской области.

Напомним, беда случилась с дочерью Кошевого из "Квартал 95"

А еще Politeka сообщала, что жена Кошевого из "Квартал 95" в шоковом состоянии сделала признание

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" резко обратился к Зеленскому, появилось видео



