Известная украинская певица Анна Седокова показала новое фото в Инстаграм

На фото Седокова позировала в штанах и куртке, а образ дополнила бейсболкой и маской. Рядом с ней стоял четырехлапый друг - собака. Как стало известно, ему всего четыре месяца, но размеры уже впечатляют. На фоне ничего не видно, кроме стены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели пооставить почти 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Конечно, вы оба крутые ;)", "Красавчик", "Вот это кабан вырос", "Красавчик голубоглазый", "Приблизительно знаю", "Это тот маленький щеночек уже такой????", "Какой славный пёсик".

Ранее мы сообщали, что Знаменитая украинская певица Анна Седокова удивила откровениями, рассказав о проблемах в личной жизни из-за карантина.

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы в домашней жизни с новым избранником Янисом Тиммой после длительного карантина. Звезда отметила, что в домашней одежде она не привлекательная и ей даже пришлось создать коллекцию домашней одежды, чтобы "освежить" отношения.

А сегодня Анна рассказала, как из-за длительного карантина она с Янисом страдает без работы и привычного уклада жизни.

Напомним, Седокова скрыла фигуру под свободным костюмом

Также Politeka сообщала, что Седокова встала на колени у кровати и похвасталась неожиданным талантом

А еще Politeka писала, что скандальная Седокова нарвалась на критику из-за за своего наряда



