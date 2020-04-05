37-летняя украинская певица Анна Седокова разоткровенничалась с поклонниками, раскрыв, что у нее на душе

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в ярком образе. Седокова призналась, что ее часто осуждают за вызывающий внешний вид и дерзкое поведение. Аня рассказала, как справляется с волной "хейтерства" и поблагодарила преданных фанатов за поддержку.

"Сегодня в прямом эфире, мы учились не только делать концертный яркий мэйк, но и принимать. И если с приятием себя у нас как-то получается, то с другими не очень... Я человек, которого десятилетиями осуждают за не правильную длину платья, откровенные слова, семейные статусы, количество моих детей. Я знаю, как быть целью для насмешек и осуждений. Я чувствую эту боль и очень хочу, чтоб на ее месте расцвела любовь, - сообщила звезда. - Вместо осуждения или желания уличить другого недостаточной святости, нам всем нужно чуть побольше любви. Особенно в этот сложный для нас всех момент ❤️"

На новом фото Аня предстала в кофточке, которую приспустила на одном плече, с ярким макияжем, подчеркнувшем ее неземную красоту. Знаменитость сделала необычную прическу с двумя гульками. Наклонив немного голову, певица немного с грустью смотрит в объектив.

Поклонники, менее чем за полдня, успели более 40 000 раз оценить фото, засыпав артистку комплиментами.

"Невероятно красиво ❤️"

"Красота, ну прям аж по глазам бьёт!😍"

"Делайте это для себя и о себе, а мы будем сопереживать, радоваться, любить и быть счастливыми вместе с вами 😘"

"Забавная🔥))"

Ранее мы сообщали, Седокова поделилась фото в Инстаграм, показав свой наряд, в котором она была во время премьеры своего нового шоу "Квартира 69". Певица предстала в светлых джинсах-бойфрендах с высокой талией и прозрачной серой кофте, под которой заметен черный лифчик.

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