37-летняя украинская певица Анна Седокова научила фанатов шить защитные маски, что очень актуально в свете последних событий

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором подробно рассказывает и показывает, как сшить маску без швейной машинки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Оказывается, Аня с малых лет умеет отлично справляться с иглой и ниткой.

"Я умею шить с детства. Помню мамину швейную машинку на кухонном столе и как я к ней с 8 лет уже подобралась. Именно тогда я начала мечтать о своём бренде", - призналась певица.

В кадре Седокова предстала в спальне, стоя на коленях у кровати, где разложила кусочки ткани и прочие принадлежности. Звезда выбрала удобную одежду: свободную футболку розового оттенка и черные лосины. Также, чтобы ей ничего не мешало, артистка собрала волосы наверх в две гульки. Аня нанесла легкий макияж в розовых тонах.

"Сняла для вас подробную инструкцию, как сшить маску дома. Сразу скажу, да, они не медицинские, но, как минимум, у вас будет веселое занятие для всей семьи на пару часов точно, а как максимум, когда вы захотите будучи в такой маске, поднести руки к лицу, то у вас, как минимум, это не йдет ) Проверено на себе", - поделилась Седокова.

Пост Ани вызвал бурную реакцию у пользователей, которые моментально кинулись обсуждать ее инициативу.

"Ой!)а как же дышать в ней?)))хотя можно просто задохнуться красивой😂"

"Какая умница Анютка 🔥"

"Ого🔥🔥🔥, супер, спасибо"

"Можно её сверху на медицинские одевать и будет красиво 🔥"

"Господи,ну что за милашка??!!!😍"

"Как в кожаной маске можно дышать !😂Маска должна быть х/б ,чтобы ее можно было стирать и гладить )"

"Ни швейной машинки,ни стола,на постели выкройки"

"Мне одной показалось что Аня живот прятала💙"

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