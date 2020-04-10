Известная украинская певица Светлана Лобода показала новые фото в Инстаграм
На первом фото Лобода позирует с малышкой Евой на берегу моря. Девочка стоит на колодце, а Светлана рядом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На еще одном снимке малышка позирует уже сама. Девочка была в штанах и пиджаке, а образ дополнила шарфом и очками. Она сидела на стуле, а рядом лежал телефон.
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На третьем фото Лобода показала, как дала малышке порулить яхтой в море. Она стояла рядом в полосатых штанах, а Ева держала руль.
Лобода поздравила малышку с праздником. Сразу подключилась к поздравлениям Леся Никитюк. Она оставила сердечки. Также написал и Артур Пирожков:
"С Днём Евы!!! Счастья и здоровья девочке!!! Семья РА", - написал артист.
Фанаты успели поставить более 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Поздравляю принцессу LO С Днём Рождения!", "Дочь - это комплимент от Бога за женскую красоту. Красотки!!", "А Светы то, колечко, кольцо!", "Боже".
Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода устроила дома стильную фотосессию, предложив поклонникам пообщаться .
В этот раз знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками.
Напомним, Лобода устроила с дочерью фотосессию в постели
А еще Politeka писала, что Лобода не смогла сдержать чувств и прижалась к подруге
Также Politeka сообщала, что Лобода не сдержалась и рассказала, как тайно видится с любовником