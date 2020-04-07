Популярная украинская певица Светлана Лобода удивила неожиданными словами о своей подруге и продюсере

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ох, Натик, Натик .....Сколько прожито, пережито, достигнуто...Ещё бы столько ...да много-много раз!!!!😁🤞🤞Благая Весть из года в год -Твой День, Нателлочка❤️Будь счастлива , Будь спокойна , мы уже сделали так много за свои 30)) и у нас ещё вся жизнь !!! У тебя большие планы , реализовывай их и пусть небо тебе помогает!Будь счастлива , здорова!! Люби и будь в любви 🤲Я рядом . Всегда .Чтобы не происходило ..Ты же знаешь)🤩Шовкятик целую 😘 п.с. и, ма, купите мне уже Грэмми.... в сувенирной лавке», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост Лобода сопровождала снимками, где она прижалась к своей подруге и продюсеру Нателле Крапивиной.

«Красотка», «родится в такой день, это большой праздник и честь!», «Если покупать гремми то у Билли Айлиш самый лучший вариант», «Оу, если Вас пригласят на премию Грэмми, Вы не оставите шансов другим артистам», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Светлана Лобода устроила дома задушевные беседы с близкой подругой и коллегой Нателлой Крапивиной, раскрыв тайны личной жизни.

В этот раз знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с близкой подругой Нателлой, которая много лет занимала пост гендиректора, сотрудничая со звездой.

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