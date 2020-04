View this post on Instagram

Я не идеальна. Да и вообще идеальных людей не существует. И нет предела совершенству , поэтому всегда есть куда стремиться. Но я люблю себя и принимаю такой неидеальной. Хоть и требовательна к себе очень. И порой,слишком серьезно к себе относилась.Поэтому прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!) поэтому была очень рада, когда @anitasporty 🧡и @dietolog.fus научили меня есть правильно. И научили тому, что позволять себе слабости нужно и важно.И вот тогда я научилась получать удовольствие от всего! Получать удовольствие от того, что я всю неделю правильно питаюсь, хорошо себя чувствую,тренируюсь,и потом,РАЗ в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас. Я придерживаюсь всех тех правил, о которых вам рассказываю, и раз в неделю, уже упоминала - my guilty pleasure)) только я разлюбила сладкое. Поэтому торта мне не хочется. Но я расскажу, чем сейчас я себя балую 😍 например, это могут быть : вареники с вишней или пельмени с курицей/индейкой) учитывая, что я минимизирую глютен в течении недели, но не схожу с ума.Это может быть жареная картошечка с луком)) это вообще one love )) так же это сырники!! Я скучаю по молочке и таким образом себя балую)) 🤪😂🙈 Но это не все сразу!!!!! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо. Чаще всего, после такого я уже даже не ужинаю)) это уже разгрузка )) о своих разгрузочных днях я расскажу в одном из следующих постов. Но это была еда. А так же, например, я могу взять и не потренироваться..ну вот пропустить тренировку и все. Так же могу взять и залипнуть до 4х утра с сериалом. Теперь вам будет легче воспринимать мои посты 😂