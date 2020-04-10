Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как проводит домашний вечер во время карантина

В этот раз певица показала на своей специальной второй странице в социальной сети Инстаграм, как проводит время на уютном ужине в домашнем виде. При этом в подписи звезда решила раскрыть секреты своего питания, пишет Рoliteka.net.

Так, на домашнем небольшом ролике артистка появилась без макияжа, сидя за столом и смотря на аппетитные блюда рядом с ней. В подписи Вера рассказала, что она не претендует на статус идеальной женщины, поскольку нет предела совершенству и ей всегда есть куда стремиться.

«Прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!)

РАЗ в неделю с удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас.

Также расскажу, чем сейчас я себя балую 😍 например, это могут быть : вареники с вишней или пельмени с курицей/индейкой) учитывая, что я минимизирую глютен в течении недели, но не схожу с ума.Это может быть жареная картошечка с луком)) это вообще one love )) так же это сырники!! Я скучаю по молочке и таким образом себя балую)) 🤪😂🙈 Но это не все сразу!!!!! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо.

Чаще всего, после такого я уже даже не ужинаю)) это уже разгрузка )) о своих разгрузочных днях я расскажу в одном из следующих постов. Но это была еда. А так же, например, я могу взять и не потренироваться..ну вот пропустить тренировку и все. Так же могу взять и залипнуть до 4х утра с сериалом. Теперь вам будет легче воспринимать мои посты 😂», - рассказала о своем питании Вера.

Напомним, Брежнева показала, как выглядела на самом деле до пластики: молодая и соблазнительная.

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