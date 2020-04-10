Знаменита українська співачка Віра Брежнєва  показала, як проводить домашній вечір під час карантину

В цей раз співачка показала на своїй спеціальній другій сторінці в соціальній мережі Instagram, як проводить час на затишному вечері в домашньому вигляді. При цьому в підписі зірка вирішила розкрити секрети свого харчування, пише Рoliteka.net.

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Я не идеальна. Да и вообще идеальных людей не существует. И нет предела совершенству , поэтому всегда есть куда стремиться. Но я люблю себя и принимаю такой неидеальной. Хоть и требовательна к себе очень. И порой,слишком серьезно к себе относилась.Поэтому прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!) поэтому была очень рада, когда @anitasporty 🧡и @dietolog.fus научили меня есть правильно. И научили тому, что позволять себе слабости нужно и важно.И вот тогда я научилась получать удовольствие от всего! Получать удовольствие от того, что я всю неделю правильно питаюсь, хорошо себя чувствую,тренируюсь,и потом,РАЗ в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас. Я придерживаюсь всех тех правил, о которых вам рассказываю, и раз в неделю, уже упоминала - my guilty pleasure)) только я разлюбила сладкое. Поэтому торта мне не хочется. Но я расскажу, чем сейчас я себя балую 😍 например, это могут быть : вареники с вишней или пельмени с курицей/индейкой) учитывая, что я минимизирую глютен в течении недели, но не схожу с ума.Это может быть жареная картошечка с луком)) это вообще one love )) так же это сырники!! Я скучаю по молочке и таким образом себя балую)) 🤪😂🙈 Но это не все сразу!!!!! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо. Чаще всего, после такого я уже даже не ужинаю)) это уже разгрузка )) о своих разгрузочных днях я расскажу в одном из следующих постов. Но это была еда. А так же, например, я могу взять и не потренироваться..ну вот пропустить тренировку и все. Так же могу взять и залипнуть до 4х утра с сериалом. Теперь вам будет легче воспринимать мои посты 😂

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Так, на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

Також розповім, ніж зараз я себе балую 😍 наприклад, це можуть бути : вареники з вишнею або пельмені з куркою/індичкою) враховуючи, що я мінімізують глютен протягом тижня, але не сходжу з розуму.Це може бути смажена картопелька з цибулею)) це взагалі one love )) так само це сирники!! Я сумую за молочку і таким чином себе балую)) 🤪😂🙈 Але це не все відразу!!!!! Раз в тиждень на сніданок або обід одне таке блюдо.

 Частіше за все, після такого я вже навіть не вечеряю)) це вже розвантаження )) про своїх розвантажувальних днях я розповім в одному з наступних постів. Але це була їжа. А так само, наприклад, я можу взяти і не потренуватися..ну ось пропустити тренування і все. Так само можу взяти і залипнути до 4х ранку з серіалом. Тепер вам буде легше сприймати мої пости 😂», - розповіла про своє харчування Віра.

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