Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як проводить домашній вечір під час карантину

В цей раз співачка показала на своїй спеціальній другій сторінці в соціальній мережі Instagram, як проводить час на затишному вечері в домашньому вигляді. При цьому в підписі зірка вирішила розкрити секрети свого харчування, пише Рoliteka.net.

Так, на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

Також розповім, ніж зараз я себе балую 😍 наприклад, це можуть бути : вареники з вишнею або пельмені з куркою/індичкою) враховуючи, що я мінімізують глютен протягом тижня, але не сходжу з розуму.Це може бути смажена картопелька з цибулею)) це взагалі one love )) так само це сирники!! Я сумую за молочку і таким чином себе балую)) 🤪😂🙈 Але це не все відразу!!!!! Раз в тиждень на сніданок або обід одне таке блюдо.

Частіше за все, після такого я вже навіть не вечеряю)) це вже розвантаження )) про своїх розвантажувальних днях я розповім в одному з наступних постів. Але це була їжа. А так само, наприклад, я можу взяти і не потренуватися..ну ось пропустити тренування і все. Так само можу взяти і залипнути до 4х ранку з серіалом. Тепер вам буде легше сприймати мої пости 😂», - розповіла про своє харчування Віра.

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