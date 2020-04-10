Основатель группы «Ласковый Май», продюсер Андрей Разин решил сделать очередное разоблачение, на этот раз относительно доходов Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Филиппа Киркорова и других звезд

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, артисты никогда не платят налогов.

«Я это наблюдаю уже на протяжении 30 лет. Если принять, что наших звезд около 60-65 человек и в среднем их доход за месяц составляет в районе 180000 евро, то можно представить, какие убытки понесет отрасль развлечений. Это около 11 млн. 700 тыс. евро. Это без учета корпоративов" - пишет Разин.

Также он затронул тему, которая сейчас волнует весь шоу-бизнес – отсутствие работы на время карантина.

"Единственное, скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится ещё полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что. Тем не менее, надеемся на лучшее", - заявил Разин.

Отметим, ранее он рассказывал, что у российских звезд, в частности Аллы Пугачевой, есть свои нефтяные вышки, от которых они получают прибыль. Но муж Примадонны Максим Галкин осадил продюсера в ироничной манере.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.