37-летняя украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, напугала внешним видом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в постели - весьма болезненной и уставшей. Седокова засняла руку с капельницей крупным планом и объяснила, что с ней происходит.

"Эй крапивница, уходи, пожалуйста. Мы же вроде договорились, а ты опять", - подписала кадры Седокова. Крапивница относится к кожным заболеваниям, проявляется появлением красных пятен и отеков.

Несмотря на то, что Ане плохо, артистка решила собраться с силами и провести запланированный эфир:

"Она вернулась... Видите, какая я "красивая", - говорит в кадре Седокова. - Но эфир все равно состоится сегодня, мы будем помогать щенкам из приюта... Поэтому я сейчас переоденусь, накрашусь и встречаемся в эфире. А вы делайте скрины - возможно, кто-то сегодня найдет свою собаку".

К слову о домашних любимцах, ранее певица делилась в соцсети кадрами своей собаки, вернее четырехмесячным щенком, который уже сейчас величиной с теленка. Певица присела рядом с песиком и ухватила рукой за большущую морду.

"Красавчик", "Вот это кабан вырос", "Красавчик голубоглазый", "Это тот маленький щеночек уже такой????", "Какой славный пёсик", - писали в комментариях.

Также мы сообщали, Седокова решила провести мастер-класс, как шить защитные маски. Оказывается, артистка с детства не боится иголок и ниток.

"Я умею шить с детства. Помню мамину швейную машинку на кухонном столе и как я к ней с 8 лет уже подобралась. Именно тогда я начала мечтать о своём бренде", - призналась певица.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

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