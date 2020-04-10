Российский комик и певец Артур Пирожков потряс незабываемыми кадрами с поездки в солнечную Австралию

Как передает Politeka.net, артист поделился архивным видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал вместе с супругой Анжеликой Реввой и коллегой по "Comedy club" Михаилом Галустяном (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

По прилету в Сидней, будучи еще в аэропорту, Галустян поспешил позабавить выходкой, начав прыгать, как кенгуру, а Пирожков прокомментировал поведение друга.

"Друзья!!! В мае прошлого года (после апрельских американских гастролей) я, моя Любовь @angelikarevva и мой гениальный Друг @m_galustyan впервые в жизни отправились в Австралию с двумя концертами в Мельбурне и Сиднее. Хочется сказать огромное спасибо всем зрителям, кто был с нами в эти незабываемые дни!!!❤️ А как это было, смотрите уже сегодня на моём #youtube канале!!! Спасибо за видео @gruzman.show. (ссылка в шапке профиля) Всем хорошего просмотра и берегите себя и своих родных!!! 🙏🏼 #сидимдомааааа", - подписал кадры Пирожков.

Пост собрал уйму комментариев и более 60 000 "лайков" всего за час.

"Вот это жизнь)"

"кенгуру крутой!"

"Момент с Кенгуру нормалдян!!!👏🏻😁"

"Какие вы молодцы, столько веселья, позитива!!! Миша ваще зажигает 😁"

"Саша ты лучший❤🔥"

"@m_galustyan Настоящий танцор 😂 Может он кенгуру бородатый 🦘 если вы в Австралии 😂"

Ранее мы сообщали, Артур поделился в Инстаграм кадрами с гастролей по США. Опять же он предстал вместе с Галустяном. Пользователи обратили внимание на момент, в котором Пирожков рассказывает американской официантке о том, что они «известные персоны».

Напомним, Артур Пирожков поиграл мышцами в обтягивающем трико, жена не выдержала.

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва умилила редкими кадрами с дочкой: "Напали зайчики и..."