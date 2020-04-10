Солист культовой советской группы рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой

Леонид Борткевич, который был солистом знаменитой советской группы "Песняры" поделился откровением в шоу "Судьба человека".

Коллектив получил огромное признание после конкурса в Каннах, у музыкантов началась активная гастрольная деятельность. В одну из таких поездок они отправились вместе с Примадонной и даже аккомпанировали, поскольку ее музыканты были невыездными.

Как раз тогда Борткевич и сблизился с Пугачевой.

"Я был один в зале, и я услышал, как она репетирует. Она, кажется, "Не отрекаются, любя" пела", – рассказал музыкант

Он был поражен актерской игрой Примадонны. Солист «Песняров» решился подойти к певице и спросить, как ей удается так завороженно петь даже в пустой аудитории.

"Ты знаешь, дорогой, если в сердце ничего нет, то ничего и не будет. Это все сердцем надо чувствовать", – ответила она.

Многие приписывали роман Алле Пугачевой и Леониду Борткевичу. Он решил расставить в данном вопросе все точки.

"Да, мы стали друзьями. То есть творческими друзьями", – уточнил лидер группы "Песняры".

Борткевич с теплом вспоминает отношения с Аллой Борисовной. Он был в восторге от таланта певицы и с удовольствием поддерживал общение.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.