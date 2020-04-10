Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась захватывающим видом

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось на ее странице в Instagram.

Как и многие россияне, девушка вынуждена проводить свободное время на карантине. К счастью, у нее есть возможность подышать свежим воздухом. На новой фотографии Екатерина Боярская позирует на балконе, с которого открывается красивые вид на город. В описании красотка попросила подписчиков рассказать, где они живут.

Тем временем, сама Екатерина Боярская показывает прекрасную форму. Она соблазнительно облокотилась на перила балкона, выгнув спину, и теребит свои волосы. В такой позе бюст шестого размера заметно выдается вперед, едва удерживаясь в тесно топике. Черные кожаные легинсы подчеркивают стройную фигуру Боярской и ее крутые бедра.

Пользователи социальной сети выразили Екатерине свое восхищение в комментариях:

"Милая нежная девочка 💕"; "Четкая🙌🙌"; "Фигура просто супер".

Ранее Екатерина Боярская показала, как развлекается во время карантина в сториз. Девушка буквально "сходит с ума" в танце, при этом выгодно подчеркивая свои объемные женские прелести с помощью телодвижений и в откровенном наряде.

В ролике она пляшет под под песню, в которой упоминаются "дикари", да что там - Катя сама прыгала и извивалась на камеру, как маленькая дикарка, одетая в короткий топ и облегающие, вероятно, штаны. По ходу дела фигуристая красавица строила забавные рожи на камеру.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото.

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