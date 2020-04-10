56-летняя певица Лолита Милявская призналась, что во время карантина решилась на пластическую операцию

Звезда рассказала об этом в эфире программы "Вечерний Ургант", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Лолита объяснила, что именно ей подправили и почему: "Я подрезала глаза! Это было запланировано. Я сделала пластику из-за того, что у меня растянулась кожа на веках от грима. Благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок, поэтому я просто засела после этого, чтобы восстановиться".

Звезда добавила, что шоу Урганта стало первым ее выходом в свет с новой внешностью. По словам артистки, у нее еще остались синяки и небольшая отечность.

Фото до хирургического вмешательства:

И после:

Ранее мы сообщали, сильно похудевшая Лолита удивила смелым нарядом. Певица поделилась кадрами в Инстаграм перед походом на "Вечерний Ургант". Милявская надела бежевый комбинезон из ткани с люрексом, который сильно обтянул ее фигуру.

«По моему, я крутая тетка», - заявила Лолита.

И многие поклонники с ней согласились: «Какая худенькая», «Как вы так похудели, делитесь секретом», «Охренеть!! Шикарно выглядите!!! Впрочем, как всегда!», «Бомбическая женщина, позитивная, красивейшая», «Лола, костюм бомба!! Ты просто королева».

Также мы рассказывали, что возмущенная Лолита поделилась историей, которая произошла с ее матерью, живущей в Киеве (звезда давно работает в России, но в родной Украине у нее остались родственники, включая мать и дочь Еву).

"Она шла из школы, вела Еву. Средь бела дня, это было половина пятого или четыре... Она говорила по-русски. И сзади раздался удар", – рассказала Лолита Милявская. Мать звезды спросили по-украински, как она может говорить на "собачьем языке".

Напомним, Лолита внезапно вспомнила о своих корнях и запела на украинском: "Ого, невероятно!"

Как сообщала Politeka, скандальная Лолита накинулась на россиян из-за эпидемии, слов не подбирала: «Больные люди».

Также Politeka писала, как Лолита, Тарзан и другие звезды сходят с ума на карантине: бильярд, "клубничка" и дьявольские обряды.