Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась развлечениями с сыном в домашнем виде

Не так давно Анна заявила, что она порядком подустала на карантине, на котором перебывает вместе со своими детьми и новым возлюбленным Янисом. Звезда отметила, что все идеи, чем заняться, быстро иссякли, но ей в первую очередь надо чем-то занять самого младшего ребенка - Гектора, пишет Рoliteka.net.

По словам Анны, самая актуальная проблема, с которой сталкиваются сейчас многие родители - чем развлечь ребёнка на карантине. По этому поводу артистка решила показать небольшую игру от с Гектором.

«Кажется, теперь это наша традиция. Главное правило в ней - просто нужно отсканировать QR код на упаковке и сделать ваше домашнее времяпровождение не только интересным, но и по-настоящему вкусным.

Каждое утро, когда Гектор просыпается, он прячет свои конфеты и игрушки, и мы ищем шоколадные пасхальные яйца по всему дому, превращая это в настоящую охоту. Победитель получает весь шоколад, но не переживайте за Гектора, он съедает всего одну маленькую шоколадку. Переживайте за меня, ведь все остальное достаётся мне 😂

Так же, по конфетам можно научиться счету. Все найденые яички мы считаем вместе и выбираем победителя. Весёлая игра!», - рассказала Анна под постом.

Ранее Анна заявила, что создает программу для собственного шоу, о котором мечтала многие годы. Несколько часов назад певица решила представить небольшой отрывок из интервью, отснятого в рамках шоу, но нарвалась на серьезную критику в сети.

Звезда решила рассказать подробности своего первого интервью и удивить стильным образом – короткий топ, едва прикрывающий грудь артистки не остался незамеченным поклонниками. Также пользователи не сдержали и весьма жестких слов в адрес Анны.

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