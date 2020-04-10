38-летняя украинская певица Вера Брежнева, бывшая участница группы "ВИА Гра", обрадовала фанатов безумно красивыми кадрами
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, которые были сделаны еще в декабре прошлого года для мартовского номера известного журнала.
Вера обескуражила откровенными снимками. На некоторых из них они предстала без нижнего белья, с накинутой на плечи джинсовой курточкой. Звезда бесцеремонно сверкнула плечиками, вызывающе глядя прямо в объектив.
На другом фото Брежнева позировала, раскинувшись в соблазнительной позе в коротком топе и широких штанах из легкой ткани. Певица похвасталась плоским животиком и поиграла на камеру всем своим женским шармом.
Кроме того, дерзкая Вера с легкой улыбкой на лице засветила притягательную зону декольте на третьем фото, заставив поклонников краснеть.
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"Немного красоты из мартовского @cosmopolitan_russia 🤎 Который снимали ещё в декабре 🙈 Кто читал?) какое фото больше всего понравилось?))", - подписала снимки певица.
За час пост знаменитости собрал почти 50 000 "лайков". Фанаты моментально кинулись обсуждать снимки, засыпав артистку комплиментами:
"Шикарные фотографии 😍"
"Бомба се*са граната страсти"
"Вера, Вы потрясающа!!!"
"Какая вы красивая😍"
"Как брутально женственно"
"Много красоты )))😻"
"Вера! Экстаз! Из глаз пошли сердечки)))"
Ранее мы сообщали, Брежнева пожаловалась на возникшие из-за карантина проблемы в карьере. В частности, ей пришлось перенести свое новое шоу Vэлемент, которое должно было состояться 25 апреля. При чем звезда "психанула" и перенесла на целый год.
Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее: "Это дичь".
Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой.
Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома: "Повезло же мужику".