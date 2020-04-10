38-летняя украинская певица Вера Брежнева, бывшая участница группы "ВИА Гра", обрадовала фанатов безумно красивыми кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, которые были сделаны еще в декабре прошлого года для мартовского номера известного журнала.

Вера обескуражила откровенными снимками. На некоторых из них они предстала без нижнего белья, с накинутой на плечи джинсовой курточкой. Звезда бесцеремонно сверкнула плечиками, вызывающе глядя прямо в объектив.

На другом фото Брежнева позировала, раскинувшись в соблазнительной позе в коротком топе и широких штанах из легкой ткани. Певица похвасталась плоским животиком и поиграла на камеру всем своим женским шармом.

Кроме того, дерзкая Вера с легкой улыбкой на лице засветила притягательную зону декольте на третьем фото, заставив поклонников краснеть.

"Немного красоты из мартовского @cosmopolitan_russia 🤎 Который снимали ещё в декабре 🙈 Кто читал?) какое фото больше всего понравилось?))", - подписала снимки певица.

За час пост знаменитости собрал почти 50 000 "лайков". Фанаты моментально кинулись обсуждать снимки, засыпав артистку комплиментами:

"Шикарные фотографии 😍"

"Бомба се*са граната страсти"

"Вера, Вы потрясающа!!!"

"Какая вы красивая😍"

"Как брутально женственно"

"Много красоты )))😻"

"Вера! Экстаз! Из глаз пошли сердечки)))"

Ранее мы сообщали, Брежнева пожаловалась на возникшие из-за карантина проблемы в карьере. В частности, ей пришлось перенести свое новое шоу Vэлемент, которое должно было состояться 25 апреля. При чем звезда "психанула" и перенесла на целый год.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее: "Это дичь".

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой.

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома: "Повезло же мужику".