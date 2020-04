View this post on Instagram

Привет всем!! Я надеялась до последнего... мы так готовились... но в связи со сложившейся ситуацией и после долгих обсуждений мы вынуждены перенести наше Шоу #Vэлемент , которое должно было состояться 25 апреля в КрокусСитиХолл - на следующий год. НОВАЯ ДАТА! 26 МАРТА 2021г ! Зал тот же @crocuscityhall !! ВСЕ БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!! Сохраните их 🙏 я продолжаю с нетерпением ждать нашей встречи!!! Люблю вас и всем желаю здоровья ♥️