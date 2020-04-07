Вере Брежневой пришлось перенести свое шоу из-за карантина. Однако, новая дата мероприятия удивила даже самых преданных фанатов

Популярная украинская певица, которая давно перебралась в Россию, тоже пострадала из-за карантина. Как и многим другим артистам, Вере пришлось перенести свое новое шоу Vэлемент, которое должно было состояться 25 апреля (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). При этом звезда решила не мелочиться и перенесла его почти на целый год. Об этом пишет Politeka.

«Я надеялась до последнего... мы так готовились... но в связи со сложившейся ситуацией и после долгих обсуждений мы вынуждены перенести наше Шоу #Vэлемент , которое должно было состояться 25 апреля в КрокусСитиХолл - на следующий год. Новая дата! 26 марта 2021г ! Зал тот же!! Все билеты действительны!», - заявила в своем Инстаграм Брежнева.

В комментариях к посту певица также призналась, что расстроена из-за этой ситуации.

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Такое радикальное решение удивило многих поклонников знаменитости, люди не видят причины переноса шоу на следующий год.

«Вера, всё что ни делается - к лучшему! Зато еще столько времени на подготовку!», «А почему перенесли так далеко?!?», «Как жаль, целый год... Представляю как Вы расстроились», «Всем планы испортил этот вирус», «и радостно и грустно», - пишут люди в комментариях к посту.

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Привет всем!! Я надеялась до последнего... мы так готовились... но в связи со сложившейся ситуацией и после долгих обсуждений мы вынуждены перенести наше Шоу #Vэлемент , которое должно было состояться 25 апреля в КрокусСитиХолл - на следующий год. НОВАЯ ДАТА! 26 МАРТА 2021г ! Зал тот же @crocuscityhall !! ВСЕ БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!! Сохраните их 🙏 я продолжаю с нетерпением ждать нашей встречи!!! Люблю вас и всем желаю здоровья ♥️

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