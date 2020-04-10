Приемная дочь продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула роскошным телом во время игрищ с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу ее подруги в TikTok.
«Когда ты думаешь, что выглядишь сексуально», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Горовая с подругой исполняют зажигательный танец. Девушка в шортах-велосипедках телесного цвета, которые подчеркивают ее пышные формы.
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Уточним, что поклонники звезды никак не прокомментировали кадры с танцами звезд, хотя и активно смотрели их.
До этого мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – продюсера Ирины Горовой всерьез занялась подготовкой своего тела к лету.
Девушка нередко размещает в своем Инстаграм снимки откровенного характера. На этот раз она показала фото иного стиля.
В сториз Наташа Горовая показала фото в окружении потных мужчин. По всей видимости, кадр сделали в зале после завершения тренировки.
Занятие было инстенсивным, о чем свидетельствует уставший и растрепанный вид дочки Потапа, а также подпись: «Было как-то тяжело».
Также на фото невозможно не заметить выступившие мышцы на ногах Горовой.
Для тренировки она выбрала обтягивающие лосины серо-синего цвета и черную свободную спортивную кофту. Короткие розовые волосы собрала сзади.
По всей видимости, с ней позировали ее тренера по залу.
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