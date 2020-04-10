Известный украинский тренер, двукратный чемпион мира по бодибилдингу Андрей Хомицкий устроил небывалое зрелище, пригласив хореографа и судью шоу талантов Влада Яму присоединиться к нему

Красавцы соревновались в физической подготовке в прямом эфире, задавая друг другу каверзные вопросы. Видео уже опубликовано на YouTube-канале Хомицкого, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кону стояла не просто победа, а главная гордость двух знаменитых бородачей - их борода. Проигравший должен был в прямом эфире сбрить с лица всю растительность.

Примечательно, что, услышав условия, Яма взмолился, чтобы, в случае чего, ему оставили хотя бы усы.

"Давай брить бороду, но оставить усы хотя бы на сутки", - рассмеявшись, попросил хореограф.

Упражнения нужно было делать на время, проигравший дополнительно приседает 10 раз. Кроме того, после каждого упражнения, парни задавали друг другу по одному вопросу и давали три варианта ответов - оппонент должен был угадать правильный.

В частности, одним из вопросов Ямы был такой: "Родители хотели меня назвать: Коля, Наташа, Хосе Игнасио".

Хомицкий вполне логично предположил, что Влад мог бы оказаться Колей, но не тут-то было. Дело в том, что родители танцора ожидали девочку, поэтому готовились назвать новорожденного Наташей и даже закупили куклы.

В итоге, оба красавцы сыграли в ничью, так что бороды остались при них.

Ранее мы сообщали, Яма насмешил сеть фото, где якобы занимается на деревянном тренажере. Танцор расположился на скамье для жима лежа, схватившись за штангу и надув щеки от напряжения.

"Мужик 👍"; "Наши хореографы настолько суровы))"; "Без памперса, больше так не делай. Могут быть плохие последствие;)))", - комментировали пользователи.

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

Также Politeka писала, что Влад Яма напугал постаревшим видом, жена не сдержалась: «Жесть».