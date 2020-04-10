Актриса и танцовщица Анна Кошмал, которая играла Женьку в сериале «Сваты», показала идеальное тело в одном пиджаке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В такое нестабильное время мы все нуждаемся в поддержке, забота и помощь друг другу крайне необходимы. Много тех, кто сейчас борется за свою жизнь и мне бы хотелось, чтобы они и их семьи не теряли надежды. Хочу поделиться с вами замечательным проектом…», - говорится в сообщении.

Уточним, что звезда рассказала о проекте, который поможет спасти жизни украинцев, больных вирусом из Китая.

Пост Кошмал сопровождала снимком в одном пиджаке на голое тело, выставив напоказ роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«огонь!», «Вау!», «Ух какая секси, только пиджачок явно не по размеру», «красивая», «ой, как выросла девочка!», «невероятно красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что 25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, которой особую популярность принесла роль в сериале "Сваты", покорила нежным фото тысячи фанатов.

Девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе. На Ане зеленый худи, при чем актриса даже натянула на голову капюшон. Кроме того Аня решила не краситься ради селфи. И тем не менее, кадр вышел по-весеннему нежным и чувственным - естественная красота девушки не нуждается в дополнительных деталях.

Кошмал распустила волосы и дотронулась рукой до лба. На ее лице играла легкая улыбка, а этот взгляд "с чертиками" способен растрогать даже самых черствых.

"Солнечные дни", - лаконично подписала фото звезда.

За несколько часов пост Ани собрал более 20 000 "лайков". Многие спрашивают, когда же они увидят очередной сезон "Сватов" с ее участием в роли Жени Ковалевой.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал залезла в ванну и потрясла природной красотой: "Это такое чудо!".