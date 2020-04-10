Певица Санта Димопулос, которая является бывшей участницей группы «ВИА Гра», показала роскошное тело в наряде с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Самоизоляция. Мы сами себе косметологи, тренера, повара, мастера маникюра и т.д😅 Тут важное правило – не навреди», - говорится в сообщении.
Дальше Димопулос рассказывает, как ухаживает за своей кожей, а также чего не следует делать, чтобы она не пострадала. Пост звезда сопровождала снимком в наряде с вырезом, демонстрируя роскошные формы.
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«Неземная», «идеальная», «ты просто богиня», «невероятная! Люблю тебя!», «очень красивая», «вы шикарная», «божественный вид», - пишут они.
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На фото Санта позирует в платье в горошек, скорее всего, под ним белья нет. Образ Димопулос дополнила распущенными пышными волосами. Певица села боком и немного приподняла ноги. Кадр получился очень интересным и соблазнительным.
"Карантин – это не только важная мера предотвращения распространения коронавируса, а еще и неплохая проверка на человечность и взаимопомощь. Максимально изолировавшись, сейчас самое время объединиться, чтобы помочь тем, кому по-настоящему сложно", - написала Санта.
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